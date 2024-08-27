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ЦАХАЛ уничтожил 10 боевиков при ударах по Газе

ЦАХАЛ уничтожил 10 боевиков при ударах по Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центральной и южной частям сектора Газа, уничтожив более десяти террористов группировки ХАМАС.
Другие страны
27 августа 2024 г. 08:26
ЦАХАЛ уничтожил 10 боевиков при ударах по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центральной и южной частям сектора Газа, уничтожив более десяти террористов группировки ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

"В последние часы ЦАХАЛ атаковал с воздуха ряд целей в зданиях, которые ХАМАС превратил в штабы в центральной и южной частях сектора Газа. Более 10 террористов были убиты", - отмечает портал.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.

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