ЦАХАЛ: Удары по Йемену были нанесены с помощью беспилотников

Удары по Йемену, нанесенные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), были осуществлены с помощью дронов.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel, со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"Удар израильских ВВС по хуситам в Йемене сегодня утром был нанесен с помощью беспилотника, а не истребителей", - цитирует газета слова пресс-службы.
Все предыдущие удары ВВС Израиля в Йемене, расположенном примерно в 1800 километрах от Израиля, наносились с помощью десятков истребителей, заправщиков и разведывательных самолетов.