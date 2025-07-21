ЦАХАЛ: Удары по Йемену были нанесены с помощью беспилотников

Удары по Йемену, нанесенные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) были осуществлены с помощью дронов.

Удары по Йемену, нанесенные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), были осуществлены с помощью дронов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel, со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Удар израильских ВВС по хуситам в Йемене сегодня утром был нанесен с помощью беспилотника, а не истребителей", - цитирует газета слова пресс-службы.

Все предыдущие удары ВВС Израиля в Йемене, расположенном примерно в 1800 километрах от Израиля, наносились с помощью десятков истребителей, заправщиков и разведывательных самолетов.