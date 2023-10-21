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ЦАХАЛ ударил по террористической ячейке, пытавшейся запустить ракеты по северу Израиля

ЦАХАЛ ударил по террористической ячейке, пытавшейся запустить ракеты по северу Израиля Израильская армия пресекла деятельность террористической ячейки, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по северу Израиля.
Другие страны
21 октября 2023 г. 20:32
ЦАХАЛ ударил по террористической ячейке, пытавшейся запустить ракеты по северу Израиля

Израильская армия пресекла деятельность террористической ячейки, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по северу Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась запустить противотанковые ракеты по израильской территории в районе Хар-Дов", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Отмечается, что в ответ армия Израиля нанесла удар по террористической ячейке с помощью беспилотника.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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