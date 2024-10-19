ЦАХАЛ ударил по командному центру разведки "Хезболлах"

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по командному центру разведки и складов оружия движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута.

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по командному центру разведки и складов оружия движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия "Хезболлах" и командному центру разведки "Хезболлах" в районе Дахия, ключевом оплоте террористов "Хезболлах" в Бейруте", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая заблаговременное оповещение населения в этом районе.