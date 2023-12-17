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ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе

ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила три тоннеля палестинского движения ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Другие страны
17 декабря 2023 г. 17:36
ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила три тоннеля палестинского движения ХАМАС у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ЦАХАЛ, в здании недалеко от школы военные нашли детали для изготовления ракет.

"Возле школы БАПОР были обнаружены три шахты террористических тоннелей", — говорится в посте.

ЦАХАЛ также отметил, что в ходе рейда на оперативный центр в районе Шеджайя города Газа было найдено оружие и взрывные устройства, среди которых автоматы АК-47 и гранаты.

Подчеркивается, что военные также обнаружили 15-метровый тоннель, из которого ХАМАС ранее осуществлял нападения на войска, и уничтожили его с помощью самолета ВВС Соединенных Шатов.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu BMT-nin məktəb binası yaxınlığında üç HƏMAS tuneli tapıb

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