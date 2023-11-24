ЦАХАЛ: Спустя 15 мин перемирия с ХАМАС в Израиле зазвучали сирены тревоги

Спустя 15 мин перемирия с ХАМАС в Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги.

Спустя 15 мин перемирия с ХАМАС в Израиле зазвучали сирены воздушной тревоги.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующая публикация ЦАХАЛ появилась в соцсетях.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Как заявил ранее МИД Катара, перемирие вступило в силу сегодня утром.

Уже по меньшей мере 80 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в четверг через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах".