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ЦАХАЛ сообщил об ударе по террористической ячейке на Западном берегу

ЦАХАЛ сообщил об ударе по террористической ячейке на Западном берегу Военно-воздушные силы Израиля нанесли в среду удар по террористической ячейке в Таммуне на севере Западного берега реки Иордан.
Другие страны
25 декабря 2024 г. 08:57
ЦАХАЛ сообщил об ударе по террористической ячейке на Западном берегу

Военно-воздушные силы Израиля нанесли в среду удар по террористической ячейке в Таммуне на севере Западного берега реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По заявлению представителя ЦАХАЛ, в указанном районе террористы заложили взрывчатку.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что бронеавтомобиль "Давид", на котором передвигались офицеры израильской армии, получил повреждения после срабатывания взрывного устройства в окрестностях города Тулькарм, в результате чего ранения средней степени тяжести получил командующий региональной бригадой "Менаше", полковник Аюб Каюф.

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