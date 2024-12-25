ЦАХАЛ сообщил об ударе по террористической ячейке на Западном берегу

Военно-воздушные силы Израиля нанесли в среду удар по террористической ячейке в Таммуне на севере Западного берега реки Иордан.
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По заявлению представителя ЦАХАЛ, в указанном районе террористы заложили взрывчатку.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что бронеавтомобиль "Давид", на котором передвигались офицеры израильской армии, получил повреждения после срабатывания взрывного устройства в окрестностях города Тулькарм, в результате чего ранения средней степени тяжести получил командующий региональной бригадой "Менаше", полковник Аюб Каюф.