ЦАХАЛ сообщил об ударе по объекту ХАМАС на территории школы БАПОР

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении израильскими ВВС удара по объекту радикального движения ХАМАС, расположенному на территории школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении израильскими ВВС удара по объекту радикального движения ХАМАС, расположенному на территории школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Аш-Шати близ города Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Израильские ВВС атаковали террористов ХАМАС, действовавших в школе БАПОР в Аш-Шати и использовавших контейнер на ее территории в качестве оперативного пункта и места встреч боевиков ХАМАС. Террористы ХАМАС были уничтожены", - говорится в заявлении.

"Террористы ХАМАС совершали атаки из помещений школы ООН, используя ее в качестве прикрытия для своей террористической деятельности", - продолжили в пресс-службе, отметив, что до удара были предприняты шаги для минимизации ущерба гражданскому населению.

"Удар был нанесен с использованием высокоточных боеприпасов", - добавили военные.