О нас

ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
30 августа 2024 г. 06:17
ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам Хезболлах на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана, которые представляли угрозу для Израиля", - говорится в сообщении.

Израильские военные также выявили запуск нескольких снарядов в направлении израильской территории.

"Одна ракета пересекла границу Ливана в районе Мигдаль Тефен и упала на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. В соответствии с протоколом в этом районе сработали сирены. Остальные снаряды не пересекли границу израильской территории", - указали в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
Посольство: США не поставляют Армении летальное оружие
27 августа 2024 г. 12:19
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
Российский депутат высоко оценила выдержанную политику Азербайджана
20 августа 2024 г. 17:17
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi