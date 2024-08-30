ЦАХАЛ сообщил об ударах по ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким ракетным установкам "Хезболлах" на юге Ливана, которые представляли угрозу для Израиля", - говорится в сообщении.

Израильские военные также выявили запуск нескольких снарядов в направлении израильской территории.

"Одна ракета пересекла границу Ливана в районе Мигдаль Тефен и упала на открытой местности. О пострадавших не сообщалось. В соответствии с протоколом в этом районе сработали сирены. Остальные снаряды не пересекли границу израильской территории", - указали в пресс-службе.