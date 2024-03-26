ЦАХАЛ сообщил об атаке позиций в Газе, откуда были запущены ракеты по Ашдоду

Радикальное движение ХАМАС выпустило ракеты по израильскому городу Ашдод из гуманитарной зоны в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в ответ истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по позиции, откуда производились запуски.

Радикальное движение ХАМАС выпустило ракеты по израильскому городу Ашдод из гуманитарной зоны в Дейр-эль-Балахе в секторе Газа, в ответ истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по позиции, откуда производились запуски.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Террористическая организация ХАМАС запустила ракеты из гуманитарной зоны в Дейр-эль-Балахе. ЦАХАЛ обнаружил позицию, с которой велся обстрел в направлении города Ашдод, и нанес по ней удар, после чего были зафиксированы вторичные детонации, указывающие на наличие дополнительного вооружения в этом районе. Удар был нанесен точечно, чтобы не причинить вреда гражданскому населению, эвакуированному из этого района до удара", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что это "еще одно свидетельство циничной эксплуатации движением ХАМАС гражданской инфраструктуры, размещения своих объектов среди гражданских районов и использования гражданских в качестве живого щита".