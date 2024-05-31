ЦАХАЛ сообщил об атаке Израиля на военные объекты "Хезболлах" в Ливане

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" после обстрелов израильской территории.
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"Зафиксированы многочисленные запуски ракет и снарядов с территории Ливана по израильской территории. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум военным объектам, где действовали террористы "Хезболлах", в районах Хулы и Марун-эль-Раса на юге Ливана", кроме того, ЦАХАЛ "открыл огонь для устранения угроз в нескольких местах на юге Ливана", продолжили в пресс-службе.