ЦАХАЛ сообщил об атаке Израиля на военные объекты "Хезболлах" в Ливане

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" после обстрелов израильской территории.

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" после обстрелов израильской территории.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Зафиксированы многочисленные запуски ракет и снарядов с территории Ливана по израильской территории. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум военным объектам, где действовали террористы "Хезболлах", в районах Хулы и Марун-эль-Раса на юге Ливана", кроме того, ЦАХАЛ "открыл огонь для устранения угроз в нескольких местах на юге Ливана", продолжили в пресс-службе.