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ЦАХАЛ сообщил об атаке Израиля на военные объекты "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ сообщил об атаке Израиля на военные объекты "Хезболлах" в Ливане Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" после обстрелов израильской территории.
Другие страны
31 мая 2024 г. 00:45
ЦАХАЛ сообщил об атаке Израиля на военные объекты Хезболлах в Ливане

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам ливанского движения "Хезболлах" после обстрелов израильской территории.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Зафиксированы многочисленные запуски ракет и снарядов с территории Ливана по израильской территории. О пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по двум военным объектам, где действовали террористы "Хезболлах", в районах Хулы и Марун-эль-Раса на юге Ливана", кроме того, ЦАХАЛ "открыл огонь для устранения угроз в нескольких местах на юге Ливана", продолжили в пресс-службе.

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