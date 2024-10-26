ЦАХАЛ сообщил о запуске за день 65 ракет и снарядов из Ливана по Израилю

Израильские военные зафиксировали запуск 65 снарядов и ракет боевиками радикального движения "Хезболлах" из Ливана по Израилю.
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Это данные по состоянию на 23:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени - ред.), говорится в сообщении.
ЦАХАЛ "продолжит защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах", отметили в армейском ведомстве.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.