О нас

ЦАХАЛ сообщил о запуске за день 65 ракет и снарядов из Ливана по Израилю

ЦАХАЛ сообщил о запуске за день 65 ракет и снарядов из Ливана по Израилю Израильские военные зафиксировали запуск 65 снарядов и ракет боевиками радикального движения "Хезболлах" из Ливана по Израилю.
Другие страны
26 октября 2024 г. 01:23
ЦАХАЛ сообщил о запуске за день 65 ракет и снарядов из Ливана по Израилю

Израильские военные зафиксировали запуск 65 снарядов и ракет боевиками радикального движения "Хезболлах" из Ливана по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Это данные по состоянию на 23:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени - ред.), говорится в сообщении.

ЦАХАЛ "продолжит защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации "Хезболлах", отметили в армейском ведомстве.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu: Livandan gün ərzində 65 raket və mərmi atılıb

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29
Президенты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
ФотоПрезиденты Азербайджана и Казахстана встретились в Казани
23 октября 2024 г. 21:36
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
Джозеф Байден призвал Азербайджан и Армению завершить работу над мирным соглашением в этом году
21 октября 2024 г. 14:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi