ЦАХАЛ сообщил о сотне ракет, запущенных из Ливана в сторону Израиля

Из Ливана в направлении северных территорий Израиля было запущено две волны ракет общей численностью около сотни.

Из Ливана в направлении северных территорий Израиля было запущено две волны ракет общей численностью около сотни.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Утром 12 марта "Хезболла", базирующаяся в Ливане, запустила в сторону Израиля около 70 ракет, заявили военные и назвали этот обстрел одним из самых массированных после терактов 7 октября 2023 года.

Позже в сторону Израиля было запущено еще около 30 ракет. Все они приземлились на открытой местности, и во время атаки в местных населенных пунктах не звучали сигналы воздушной тревоги.

После обеих атак сообщений о пострадавших не поступало.

Обстрел последовал после ударов Израиля по объектам "Хезболлы" в ливанском городе Баальбек.