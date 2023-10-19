ЦАХАЛ сообщил о пуске двух противотанковых ракет из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории Ливана были выпущены две противотанковые ракеты в направлении приграничного кибуца Манара.
Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад были запущены противотанковые ракеты в направлении кибуца Манара неподалеку от района охранного ограждения между Израилем и Ливаном", - сказано в сообщении.
Информации о жертвах не поступало. Армия Израиля ведет артиллерийский огонь по зоне запуска.