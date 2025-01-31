ЦАХАЛ сообщил о потере 842 человек в боях с ХАМАС с октября 2023 года

ЦАХАЛ сообщил о потере 842 человек в боях с ХАМАС с октября 2023 года

Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября 2023 года потеряла убитыми в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 842 человека.

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Армия обороны Израиля с начала обострения конфликта 7 октября 2023 года потеряла убитыми в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС 842 человека. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы. Согласно последним данным, опубликованным ЦАХАЛ, еще один израильский военнослужащий погиб в четверг в ходе боевых действий на Западном берегу реки Иордан, где военные еврейского государства с прошлой недели проводят антитеррористическую операцию. 20-летний старший сержант был убит в перестрелке с боевиками палестинского сопротивления в Дженине, еще пятеро военнослужащих получили ранения. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram