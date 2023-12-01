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ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу утром нанесла удары по 200 военным целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 18:46
ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу утром нанесла удары по 200 военным целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После того как ХАМАС нарушило [условия гуманитарной] паузы, боевые действия в секторе Газа возобновились; с 07:00 по местному времени ЦАХАЛ поразил более 200 террористических объектов [в секторе Газа]. После нарушения ХАМАС оперативной паузы в течение последних нескольких часов наземные, воздушные и военно-морские силы [ЦАХАЛ] нанесли удары по террористическим объектам на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке IDF reports destruction of more than 200 targets in Gaza Strip

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