ЦАХАЛ сообщил о поражении более 200 объектов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу утром нанесла удары по 200 военным целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу утром нанесла удары по 200 военным целям радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После того как ХАМАС нарушило [условия гуманитарной] паузы, боевые действия в секторе Газа возобновились; с 07:00 по местному времени ЦАХАЛ поразил более 200 террористических объектов [в секторе Газа]. После нарушения ХАМАС оперативной паузы в течение последних нескольких часов наземные, воздушные и военно-морские силы [ЦАХАЛ] нанесли удары по террористическим объектам на севере и юге сектора Газа, в том числе в Хан-Юнисе и Рафахе", - говорится в сообщении.