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ЦАХАЛ сообщил о передаче двоих освобожденных израильтян МККК

ЦАХАЛ сообщил о передаче двоих освобожденных израильтян МККК Двое освобожденных в Газе израильтян переданы Международному Комитету Красного Креста.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 10:56
ЦАХАЛ сообщил о передаче двоих освобожденных израильтян МККК

Двое освобожденных в Газе израильтян - 35-летний Ярден Бибас и израильтянин с гражданством Франции Офер Кальдерон (54 года) переданы Международному Комитету Красного Креста.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что они направляются к израильским военным.

В общей сложности сегодня должны быть освобождены трое заложников. Позднее должны отпустить 65-летнего Кита Сигела с американо-израильским гражданством. Обмен будет проводиться в двух разных местах.

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Версия на английском языке Two hostages transferred to Red Cross in southern Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu azad edilmiş iki israillinin BQXK-ya təhvil verildiyini bildirib

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