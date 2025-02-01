ЦАХАЛ сообщил о передаче двоих освобожденных израильтян МККК

Двое освобожденных в Газе израильтян переданы Международному Комитету Красного Креста.

Двое освобожденных в Газе израильтян - 35-летний Ярден Бибас и израильтянин с гражданством Франции Офер Кальдерон (54 года) переданы Международному Комитету Красного Креста.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что они направляются к израильским военным.

В общей сложности сегодня должны быть освобождены трое заложников. Позднее должны отпустить 65-летнего Кита Сигела с американо-израильским гражданством. Обмен будет проводиться в двух разных местах.