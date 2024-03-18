О нас

ЦАХАЛ сообщил о падении "подозрительной воздушной цели" к северу от Эйлата

ЦАХАЛ сообщил о падении "подозрительной воздушной цели" к северу от Эйлата Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о падении прилетевшей со стороны Красного моря "подозрительной воздушной цели" в незаселенной местности к северу от города Эйлат.
Другие страны
18 марта 2024 г. 04:59
ЦАХАЛ сообщил о падении подозрительной воздушной цели к северу от Эйлата

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о падении прилетевшей со стороны Красного моря "подозрительной воздушной цели" в незаселенной местности к северу от города Эйлат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад подозрительная воздушная цель влетела на территорию Израиля со стороны Красного моря и упала в незаселенной местности к северу от города Эйлат. Ущерба причинено не было, о пострадавших не сообщается", - проинформировала армейская пресс-служба.

"Цель контролировалась силами ВВС", - добавили военные.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Алжир осудил планы Марокко конфисковать помещения алжирского посольства в королевстве
Алжир осудил планы Марокко конфисковать помещения алжирского посольства в королевстве
18 марта 2024 г. 05:31
Береговая охрана Японии: КНДР запустила две ракеты
Береговая охрана Японии: КНДР запустила две ракеты
18 марта 2024 г. 04:29
Reuters: Йеменское рыболовецкое судно захватили в Аденском заливе
Reuters: Йеменское рыболовецкое судно захватили в Аденском заливе
18 марта 2024 г. 00:51
В Юго-Западном Китае более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара
В Юго-Западном Китае более 3 тыс. человек эвакуировали из-за лесного пожара
18 марта 2024 г. 00:34
ECOWAS направит 130 наблюдателей на выборы президента Сенегала
ECOWAS направит 130 наблюдателей на выборы президента Сенегала
17 марта 2024 г. 22:08
Глава МИД Сирии назвал санкции Запада основной причиной страданий сирийцев
Глава МИД Сирии назвал санкции Запада основной причиной страданий сирийцев
17 марта 2024 г. 21:42
ЕС выделит Египту финансовую помощь на сумму €7,4 млрд
ЕС выделит Египту финансовую помощь на сумму €7,4 млрд
17 марта 2024 г. 21:17
Нетаньяху анонсировал начало операции в Рафахе на юге сектора Газа
Нетаньяху анонсировал начало операции в Рафахе на юге сектора Газа
17 марта 2024 г. 20:21
Испанские фермеры на тракторах заблокировали центральные улицы в Мадриде
Испанские фермеры на тракторах заблокировали центральные улицы в Мадриде
17 марта 2024 г. 19:16
Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений США из-за военной помощи Украине
Белый дом обеспокоен сокращением запасов вооружений США из-за военной помощи Украине
17 марта 2024 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi