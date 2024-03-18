ЦАХАЛ сообщил о падении "подозрительной воздушной цели" к северу от Эйлата

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о падении прилетевшей со стороны Красного моря "подозрительной воздушной цели" в незаселенной местности к северу от города Эйлат.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о падении прилетевшей со стороны Красного моря "подозрительной воздушной цели" в незаселенной местности к северу от города Эйлат.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Некоторое время назад подозрительная воздушная цель влетела на территорию Израиля со стороны Красного моря и упала в незаселенной местности к северу от города Эйлат. Ущерба причинено не было, о пострадавших не сообщается", - проинформировала армейская пресс-служба.

"Цель контролировалась силами ВВС", - добавили военные.