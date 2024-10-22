ЦАХАЛ сообщил о новых авиаударах по складам "Хезболлах" в Бейруте

Израильские ВВС в течение дня нанесли новые удары по объектам организации "Хезболлах" в районе ливанской столицы.

Израильские ВВС в течение дня нанесли новые удары по объектам организации "Хезболлах" в районе ливанской столицы.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, целью военных стали несколько оружейных складов "Хезболлах" в предместье Дахия.

"Этот удар является частью усилий по нанесению ущерба складам с оружием и производственным цехам "Хезболлах", которые размещены под жилыми зданиями в центре города Бейрута, создавая угрозу населению в этом районе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что перед нанесением ударов были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению.

Напомним, что 23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения на ливанской территории. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.