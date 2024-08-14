ЦАХАЛ сообщил о новых авиаударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские ВВС в течение дня нанесли серию ударов по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Израильские ВВС в течение дня нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно информации, их целью стали военные сооружения в районе населенных пунктов Блида и Раб-Талятин, а также ракетная установка, направленная в сторону израильской территории, находившаяся в районе поселка Хоула.

Кроме того, был нанесен удар по военному объекту "Хезболлах" в районе Эн-Накуры на юге Ливана, проинформировали в ЦАХАЛ.