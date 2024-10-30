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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандующего элитных частей "Хезболлах"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандующего элитных частей "Хезболлах" Израильские военные заявили о ликвидации при авиаударах в районе ливанского города Эн-Набатия заместителя командира элитного подразделения "Хезболлах" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Мустафы Ахмада Шахади.
Другие страны
30 октября 2024 г. 18:34
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандующего элитных частей Хезболлах

Израильские военные заявили о ликвидации при авиаударах в районе ливанского города Эн-Набатия заместителя командира элитного подразделения "Хезболлах" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Мустафы Ахмада Шахади.

Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Согласно информации, Шахади не раз руководил атаками против Израиля. В 2012-2017 годах он отвечал за проведение военных операций подразделения "Силы аль-Хаджа Радван" в Сирии.

Отмечается, что ликвидация Шахади - "шаг на пути к ослаблению возможностей "Сил аль-Хаджи Радвана".

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