ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандующего элитных частей "Хезболлах"

Израильские военные заявили о ликвидации при авиаударах в районе ливанского города Эн-Набатия заместителя командира элитного подразделения "Хезболлах" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Мустафы Ахмада Шахади.

Израильские военные заявили о ликвидации при авиаударах в районе ливанского города Эн-Набатия заместителя командира элитного подразделения "Хезболлах" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Мустафы Ахмада Шахади.

Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Согласно информации, Шахади не раз руководил атаками против Израиля. В 2012-2017 годах он отвечал за проведение военных операций подразделения "Силы аль-Хаджа Радван" в Сирии.

Отмечается, что ликвидация Шахади - "шаг на пути к ослаблению возможностей "Сил аль-Хаджи Радвана".