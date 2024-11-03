ЦАХАЛ сообщил о ликвидации десятков радикалов за сутки в секторе Газа

Израильские военные продолжают бои в районе лагеря палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Израильские военные продолжают бои в районе лагеря палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля продолжает операцию в районе Джебалии на севере сектора Газа, где за минувшие сутки были уничтожены десятки террористов. Армейская бригада "Кфир" присоединилась к операциям в этом районе, в ходе которых бригада уничтожила террористический отряд", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, войска продолжают оперативную деятельность в центральной и южной частях сектора Газа, где военнослужащие уничтожают террористические отряды и обнаруживают большое количество оружия.

В пресс-службе также сообщили, что ВВС Израиля уничтожили помощника командующего спецподразделением радикальной палестинской группировки "Исламский джихад", который принимал участие в нападении на кибуц Нир-Оз в октябре 2023 года.