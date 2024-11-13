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ЦАХАЛ сообщил о гибели шести военнослужащих на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил о гибели шести военнослужащих на юге Ливана Израильская армия сообщила о гибели шести военнослужащих в ходе продолжающихся боевых действий на юге Ливана.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 23:24
ЦАХАЛ сообщил о гибели шести военнослужащих на юге Ливана

Израильская армия сообщила о гибели шести военнослужащих в ходе продолжающихся боевых действий на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По данным ведомства, в целом число военных, погибших с начала нового витка ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года, достигло 792.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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