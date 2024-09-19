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ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военных на севере израиля

ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военных на севере израиля Двое израильских военнослужащих погибли в бою на севере Израиля.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 20:25
ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военных на севере израиля

Двое израильских военнослужащих погибли в бою на севере Израиля.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, 20-летний сержант Томер Керен из Хайфы, служивший в бригаде "Голани", и 43-летний майор запаса Наэль Фуарси из Магара, командовавший ротой в одном из батальонов 300-й бригады пали в бою на севере Израиля.

При этом в пресс-службе отметили, что во время инцидента, который привел к гибели сержанта Керена, еще один военнослужащий из его подразделения получил тяжелые ранения и был эвакуирован в госпиталь для лечения.

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