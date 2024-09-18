ЦАХАЛ сообщил о гибели четверых военнослужащих в секторе Газа

Четверо военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Четверо военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, за время нового витка палестино-израильского конфликта погибли 713 израильских военных.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.