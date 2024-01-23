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ЦАХАЛ сообщил о гибели 200 военнослужащих с начала наземной операции в Газе

ЦАХАЛ сообщил о гибели 200 военнослужащих с начала наземной операции в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала наземной операции в секторе Газа 27 октября 2023 года погибли 200 израильских военнослужащих.
Другие страны
23 января 2024 г. 05:43
ЦАХАЛ сообщил о гибели 200 военнослужащих с начала наземной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала наземной операции в секторе Газа 27 октября 2023 года погибли 200 израильских военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ЦАХАЛа.

Число погибших военных израильской армии со дня нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года достигло 535.

Израильская армия сообщила, что число раненых военных с 7 октября составляет 2672. Среди них 405 человек находятся в тяжелом состоянии, 695 — в состоянии средней степени тяжести, 1572 получили легкие ранения.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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