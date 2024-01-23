ЦАХАЛ сообщил о гибели 200 военнослужащих с начала наземной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала наземной операции в секторе Газа 27 октября 2023 года погибли 200 израильских военнослужащих.
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Число погибших военных израильской армии со дня нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года достигло 535.
Израильская армия сообщила, что число раненых военных с 7 октября составляет 2672. Среди них 405 человек находятся в тяжелом состоянии, 695 — в состоянии средней степени тяжести, 1572 получили легкие ранения.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.