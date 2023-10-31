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ЦАХАЛ сообщил о 315 погибших израильских военных с начала эскалации конфликта

ЦАХАЛ сообщил о 315 погибших израильских военных с начала эскалации конфликта С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 315 израильских военнослужащих.
Другие страны
31 октября 2023 г. 03:52
ЦАХАЛ сообщил о 315 погибших израильских военных с начала эскалации конфликта

С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 315 израильских военнослужащих.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, радикальное движение ХАМАС все еще удерживает в заложниках 238 человек.

"К настоящему времени мы проинформировали семьи 315 погибших солдат Армии обороны Израиля и семьи 238 заложников, включая младенцев, детей, женщин, стариков и раненых, которые удерживаются совершающей преступления организацией", - говорится в опубликованном на сайте армейской пресс-службы заявлении.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Накануне Хагари сообщил о вводе в сектор Газа дополнительных подразделений.

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Версия на азербайджанском языке “HƏMAS”la müharibədə İsrailin 315 hərbçisi öldürülüb

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