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ЦАХАЛ снял предупреждение о террористической угрозе в поселении на Западом берегу

ЦАХАЛ снял предупреждение о террористической угрозе в поселении на Западом берегу Командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сняло предупреждение о террористической угрозе в поселении Неве-Даниэль на Западом берегу реки Иордан.
Другие страны
12 апреля 2024 г. 09:27
ЦАХАЛ снял предупреждение о террористической угрозе в поселении на Западом берегу

Командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сняло предупреждение о террористической угрозе в поселении Неве-Даниэль на Западом берегу реки Иордан.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel.

"Опасения по поводу проникновения террористов были исключены. Жители могут покидать свои дома и передвигаться по району без ограничений", - говорится в распространенном сообщении тылового командования ЦАХАЛ.

Рано утром в пятницу жителям района Неве-Даниэль было приказано укрыться в своих домах из-за подозрения на проникновение боевиков радикального движения ХАМАС в их общину. Жителей попросили избегать звуков и передвижений и ждать дальнейших указаний.

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