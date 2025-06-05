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ЦАХАЛ решил не пропускать к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту

ЦАХАЛ решил не пропускать к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение не пропускать к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту, среди которых находится шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Другие страны
5 июня 2025 г. 17:36
ЦАХАЛ решил не пропускать к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение не пропускать к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту, среди которых находится шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По данным израильского источника, судну, чье прибытие в Восточное Средиземноморье ожидается в течение недели, "не будет разрешено приблизиться к сектору Газа или пришвартоваться у его побережья". Министр обороны Израиля Исраэль Кац "примет дополнительные решения" по этому вопросу в ближайшее время.

По данным израильской гостелерадиокорпорации Kan, Израиль изначально рассматривал возможность разрешить судну "Мадлин" прибыть в Газу.

Как отмечает The Jerusalem Post, в таком случае пропалестинские активисты "застряли бы в секторе Газа", что создало бы прецедент, способный подорвать морскую блокаду сектора. В связи с этим израильские военные приняли решение не пропускать "Мадлин" к побережью палестинского анклава, указывает газета.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отплыло из Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование.

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