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ЦАХАЛ разбросал листовки в секторе Газе для избежания жертв среди мирного населения

ЦАХАЛ разбросал листовки в секторе Газе для избежания жертв среди мирного населения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью проводила масштабные операции против ХАМАС и других палестинских группировок в секторе Газа, в южной части палестинского анклава идут ожесточенные бои.
Другие страны
2 декабря 2023 г. 08:32
ЦАХАЛ разбросал листовки в секторе Газе для избежания жертв среди мирного населения

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью проводила масштабные операции против ХАМАС и других палестинских группировок в секторе Газа, в южной части палестинского анклава идут ожесточенные бои.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на источники.

Газета пишет, что бои идут в районе города Хан-Юнис в южной части Газы, где, как предполагается, находится часть руководства ХАМАС.

Жители Газы сообщили, что ЦАХАЛ разбросал листовки в Хан-Юнисе, призывающие их перебираться на юг, в город Рафах, предупреждая, что оставаться в Хан-Юнисе опасно.

"Армия обороны Израиля решительно действует против террористических организаций, прилагая при этом огромные усилия для проведения различия между гражданскими лицами и террористами", - говорится в сообщении военных для жителей Газы. В нем отмечается, что "жители Газы не являются нашими врагами, ЦАХАЛ с сегодняшнего утра (пятницы - ред.) проводит контролируемую и целенаправленную эвакуацию жителей Газы, чтобы максимально удалить их из районов боевых действий".

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