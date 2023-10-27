ЦАХАЛ раскрыл, где ХАМАС расположило оперативный штаб

Командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль расположены на территории крупнейшей больницы "Шифа" в городе Газа.

Командный центр палестинского движения ХАМАС, а также подземная и наземная инфраструктура для атак на Израиль расположены на территории крупнейшей больницы "Шифа" в городе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

"ХАМАС имеет террористическую инфраструктуру на территории больниц. ХАМАС расположил командные и оперативные центры в разных локациях на территории больницы ("Шифа"). Отсюда осуществляется командование ракетным огнем и подразделениями ХАМАС. У нас есть конкретные доказательства того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября", - рассказал Хагари на брифинге.