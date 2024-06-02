ЦАХАЛ проводит рейды для ареста подозреваемых в терроризме на Западном берегу

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит с ночи рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан для задержания подозреваемых в террористической деятельности.

Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит с ночи рейды в населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан для задержания подозреваемых в террористической деятельности.

Как передает Report , об этом сообщил новостной портал Walla.

По его информации, силы ЦАХАЛ начали операцию в Дженине, в районе которого был слышен взрыв и начались перестрелки. Одновременно армия действует в Наблусе для ареста разыскиваемого за совершение теракта, в результате которого были убиты два израильских офицера. Въезды в город и выезды из него заблокированы. Военные ведут поиск террориста, который на прошлой неделе за рулем грузовика атаковал автомобиль с военнослужащими.

Отметим, что минувшей ночью в ходе операции ЦАХАЛ были обнаружены двое террористов, бросавших бутылки с зажигательной смесью в Иерихоне. Оба террориста были ликвидированы.