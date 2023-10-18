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ЦАХАЛ: Проверка подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице

ЦАХАЛ: Проверка подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице Повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице в Газе, в результате которого погибло множество мирных жителей палестинского анклава.
Другие страны
18 октября 2023 г. 01:58
ЦАХАЛ: Проверка подтвердила версию о вине Исламского джихада в ударе по больнице

Повторная проверка имеющихся в ее распоряжении оперативных данных подтвердила версию о вине "Исламского джихада" в ударе по больнице в Газе, в результате которого погибло множество мирных жителей палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После дополнительной проверки и перекрестного изучения оперативных и разведывательных систем очевидно, что Армия обороны Израиля не наносила удар по больнице в Газе. Больница была поражена в результате неудавшегося запуска ракеты со стороны террористической организации "Исламский джихад", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu xəstəxanaya hücumu iki dəfə yoxlayıb, günahkar “İslami Cihad”dır

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