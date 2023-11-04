ЦАХАЛ провел рейд на юге Газы с участием бронетанковых и инженерных подразделений

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Ночью в ходе целенаправленного рейда на юге сектора Газа бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ провели операцию [по рекогносцировке] с нанесением на карту зданий и обезвреживанием взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с группой террористов, выходящей из шахты туннеля. Военные открыли ответный огонь по террористам и уничтожили их", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "наземная операция [в секторе Газа] продолжается", за ночь "подразделения ЦАХАЛ убили десятки террористов и уничтожили террористические объекты ХАМАС". Вместе с тем "за истекшие сутки были предприняты многочисленные попытки атак на военнослужащих ЦАХАЛ из туннельных шахт и военных комплексов на севере сектора Газа", отметили военные. "Войска действовали в этом районе и уничтожали террористов и вооружение ХАМАС, а также локализовали шахты туннелей, которые использовались в террористических целях", - добавили в пресс-службе.