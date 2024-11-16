ЦАХАЛ провел операцию на юге Ливана: уничтожены террористы и оружейные склады

Бойцы ЦАХАЛа в ходе операции на юге Ливана уничтожили десятки террористов и ликвидировали инфраструктуру служившая оружейным складом.

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции на юге Ливана уничтожили десятки террористов и инфраструктуру, а также оружейные склады движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, бойцы бригады “Коммандос” под командованием 91-й дивизии в последние дни проводили операцию на юге Ливана в районе, откуда велись обстрелы израильских населенных пунктов со стороны террористов. Силы ЦАХАЛ ликвидировали большое количество боевиков, а также провели прочесывание местности, уничтожив ракетные установки и подземные туннели.

Во время операции бойцы 7-й бригады обнаружили шахту, использовавшуюся в качестве оружейного склада, в которой хранились ящики с боеприпасами. Шахта была уничтожена посредством контролируемого взрыва, отметили в ведомстве.