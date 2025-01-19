ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа, так как запланированное прекращение огня не вступило в силу.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа, так как запланированное прекращение огня не вступило в силу.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Артиллерия и авиация нанесли удары по ряду террористических объектов в северной и центральной частях Газы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЦАХАЛ "остается в состоянии готовности к обороне и наступлению" и "не допустит причинения вреда гражданам Израиля".