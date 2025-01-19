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ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам радикалов в Газе

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам радикалов в Газе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа, так как запланированное прекращение огня не вступило в силу.
Другие страны
19 января 2025 г. 11:47
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа, так как запланированное прекращение огня не вступило в силу.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Артиллерия и авиация нанесли удары по ряду террористических объектов в северной и центральной частях Газы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЦАХАЛ "остается в состоянии готовности к обороне и наступлению" и "не допустит причинения вреда гражданам Израиля".

Напомним, что запланированное на 19 января в 10:30 по бакинскому времени прекращение огня в секторе Газа было отложено, так как палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставило Израилю список освобождаемых заложников.

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Версия на английском языке IDF says continuing to strike radicals’ targets in Gaza Strip
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada radikal hədəflərə zərbələr endirməkdə davam edir

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