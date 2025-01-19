ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам радикалов в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам радикалов в секторе Газа, так как запланированное прекращение огня не вступило в силу.
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"Артиллерия и авиация нанесли удары по ряду террористических объектов в северной и центральной частях Газы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ЦАХАЛ "остается в состоянии готовности к обороне и наступлению" и "не допустит причинения вреда гражданам Израиля".
Напомним, что запланированное на 19 января в 10:30 по бакинскому времени прекращение огня в секторе Газа