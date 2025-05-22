ЦАХАЛ призывает жителей северной части сектора Газа эвакуироваться

Армия обороны Израиля в пятницу призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг.
Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсетях.
"Армия обороны Израиля ведет активные действия в районах вашего присутствия, поскольку террористические организации продолжают свою деятельность в них", - написал он.
Адраи уточнил, что районы Шейх-Зайда, Салатина, Бейт-Лахии, Джабалии и близлежащих городов теперь считаются опасными зонами боевых действий, и призвал жителей немедленно эвакуироваться на юг.