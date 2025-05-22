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ЦАХАЛ призывает жителей северной части сектора Газа эвакуироваться

ЦАХАЛ призывает жителей северной части сектора Газа эвакуироваться Армия обороны Израиля в пятницу призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг
Другие страны
22 мая 2025 г. 15:38
ЦАХАЛ призывает жителей северной части сектора Газа эвакуироваться

Армия обороны Израиля в пятницу призвала жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи в соцсетях.

"Армия обороны Израиля ведет активные действия в районах вашего присутствия, поскольку террористические организации продолжают свою деятельность в них", - написал он.

Адраи уточнил, что районы Шейх-Зайда, Салатина, Бейт-Лахии, Джабалии и близлежащих городов теперь считаются опасными зонами боевых действий, и призвал жителей немедленно эвакуироваться на юг.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzza sakinlərinin bir hissəsinin təxliyəsinə çağırış edib

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