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ЦАХАЛ призывает на службу десятки тысяч резервистов

ЦАХАЛ призывает на службу десятки тысяч резервистов ЦАХАЛ призывает на службу десятки тысяч солдат
Другие страны
13 июня 2025 г. 11:26
ЦАХАЛ призывает на службу десятки тысяч резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает на службу десятки тысяч резервистов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяля Замира.

По его словам, десятки тысяч солдат призваны и размещены по всем границам.

"Операции ЦАХАЛ проводятся в результате неотложных и оправданных оперативных потребностей, безопасным и точным образом. В это время необходимо принимать трудные решения и быть уверенными, что все принятые решения принимаются с учетом серьезности ситуации", - говорится в заявлении.

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