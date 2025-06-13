ЦАХАЛ призывает на службу десятки тысяч резервистов

ЦАХАЛ призывает на службу десятки тысяч солдат

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает на службу десятки тысяч резервистов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяля Замира.

По его словам, десятки тысяч солдат призваны и размещены по всем границам.

"Операции ЦАХАЛ проводятся в результате неотложных и оправданных оперативных потребностей, безопасным и точным образом. В это время необходимо принимать трудные решения и быть уверенными, что все принятые решения принимаются с учетом серьезности ситуации", - говорится в заявлении.