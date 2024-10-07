ЦАХАЛ призвал жителей южных районов Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться.

Как передает Report, соответствующее уведомление распространил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в социальной сети X.

"Срочное предупреждение жителям южных районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас, особенно тем, кто находится в отмеченных на картах зданиях и соседних с ними строениях: вы находитесь в непосредственной близости от военных объектов "Хезболлах", по которым ЦАХАЛ нанесет удар в ближайшее время. Для вашей безопасности и безопасности ваших близких вам необходимо немедленно покинуть эти здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров", - написал Эдри.

К обращению он прикрепил спутниковые снимки района, на которых отмечены жилые дома, якобы используемые "Хезболлах" в качестве военных объектов.