О нас

ЦАХАЛ призвал жителей южных районов Бейрута срочно эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей южных районов Бейрута срочно эвакуироваться Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться.
Другие страны
7 октября 2024 г. 23:41
ЦАХАЛ призвал жителей южных районов Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться.

Как передает Report, соответствующее уведомление распространил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в социальной сети X.

"Срочное предупреждение жителям южных районов Бурдж-эль-Баражна и Хадас, особенно тем, кто находится в отмеченных на картах зданиях и соседних с ними строениях: вы находитесь в непосредственной близости от военных объектов "Хезболлах", по которым ЦАХАЛ нанесет удар в ближайшее время. Для вашей безопасности и безопасности ваших близких вам необходимо немедленно покинуть эти здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров", - написал Эдри.

К обращению он прикрепил спутниковые снимки района, на которых отмечены жилые дома, якобы используемые "Хезболлах" в качестве военных объектов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В ЮАР при вооруженном нападении в школе погибли шесть человек
В ЮАР при вооруженном нападении в школе погибли шесть человек
7 октября 2024 г. 23:05
Каис Саид в очередной раз победил на выборах президента Туниса
Каис Саид в очередной раз победил на выборах президента Туниса
7 октября 2024 г. 22:50
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана
Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида из-за урагана
7 октября 2024 г. 22:27
Премьер Грузии подчеркнул важность углубления отношений с Азербайджаном
Премьер Грузии подчеркнул важность углубления отношений с Азербайджаном
7 октября 2024 г. 22:04
В Израиле назвали условие прекращения операции в Газе
В Израиле назвали условие прекращения операции в Газе
7 октября 2024 г. 21:32
В БАПОР назвали катастрофическим масштаб разрушений инфраструктуры Газы
В БАПОР назвали катастрофическим масштаб разрушений инфраструктуры Газы
7 октября 2024 г. 21:08
ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию на юге Ливана
ВВС Израиля провели масштабную воздушную операцию на юге Ливана
7 октября 2024 г. 20:45
США ввели очередные санкции против ряда лиц и компаний за связи с ХАМАС
США ввели очередные санкции против ряда лиц и компаний за связи с ХАМАС
7 октября 2024 г. 20:18
В Чехии ущерб от наводнений для лесов страны оценили в €135 млн
В Чехии ущерб от наводнений для лесов страны оценили в €135 млн
7 октября 2024 г. 19:51
Израиль задержал 45 подозреваемых в терроризме на Западном берегу Иордана
Израиль задержал 45 подозреваемых в терроризме на Западном берегу Иордана
7 октября 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi