ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в пригороде Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районе Бурдж-эль-Бараджна в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районе Бурдж-эль-Бараджна в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.

Как передает Report , об этом на арабском языке сообщил в соцсети Х официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, особенно тех, которые находятся в зданиях, указанных на двух картах и расположенных в районе Бурдж-эль-Бараджна", - написал Эдри.

"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - добавил он.