О нас

ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в пригороде Бейрута эвакуироваться

ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в пригороде Бейрута эвакуироваться Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районе Бурдж-эль-Бараджна в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.
Другие страны
4 октября 2024 г. 00:53
ЦАХАЛ призвал жителей нескольких зданий в пригороде Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районе Бурдж-эль-Бараджна в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.

Как передает Report, об этом на арабском языке сообщил в соцсети Х официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Срочное предупреждение для жителей южного пригорода, особенно тех, которые находятся в зданиях, указанных на двух картах и расположенных в районе Бурдж-эль-Бараджна", - написал Эдри.

"Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно покинуть эти и соседние здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - добавил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi