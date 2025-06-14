ЦАХАЛ призвал резервистов к северной границе на фоне сообщений об ударах БПЛА

ЦАХАЛ призвал резервистов к северной границе на фоне сообщений об ударах БПЛА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает резервистов для укрепления северной границы на фоне сообщений об атаках иранских БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на Times of Israel, армия призвала штаб 146-й резервной дивизии, а также резервные бригады "Железный кулак" и "Эциони" для служения в качестве резервных сил на случай "различных сценариев" на северной границе.

Несколько других резервных батальонов были призваны и развернуты на границах с Ливаном и Сирией, добавляет ЦАХАЛ.

Ранее израильская армия сообщила о объявлении воздушной тревоги на севере еврейского государства из-за обнаружения иранских БПЛА. В свою очередь иранские СМИ сообщили, что два беспилотника поразили цели.