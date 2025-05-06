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ЦАХАЛ призвал к немедленной эвакуации международного аэропорта Саны

ЦАХАЛ призвал к немедленной эвакуации международного аэропорта Саны Израильские военные призвали всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы.
Другие страны
6 мая 2025 г. 15:52
ЦАХАЛ призвал к немедленной эвакуации международного аэропорта Саны

Израильские военные призвали всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающие к нему районы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabia.

"Во вторник израильские военные обратились с предупреждением ко всем жителям, находящимся вблизи международного аэропорта Саны, с требованием немедленно покинуть этот район. Это произошло на следующий день после удара по стратегически важному йеменскому порту Ходейда - одному из главных логистических узлов, находящихся под контролем хуситского движения "Ансар Аллах"", - говорится в информации.

Израильская армия заявила, что авиаудар стал ответом на запуск ракеты, предположительно осуществлённый хуситами, которая упала недалеко от международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

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