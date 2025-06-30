ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей городов Газа и Джебалия

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей городов Газа и Джебалия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня обратилась к населению городов Газа и Джебалия в секторе Газа с призывом покинуть эти районы в связи с боевыми действиями.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ближневосточные СМИ.

"ЦАХАЛ с огромной силой действует в этих районах. Военные операции продолжатся, усилятся (...) для вашей безопасности немедленно уходите на запад, а потом на юг в Аль-Маваси по дороге ар-Рашид", - заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Между тем, СМИ сообщают о массированных бомбардировках на севере сектора Газа. По некоторым данным, израильские танки вошли в район эз-Зейтун на востоке города Газа. По информации палестинской стороны, от израильских ударов 30 июня погибли 25 человек.