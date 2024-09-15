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ЦАХАЛ приказал эвакуироваться из северной части Газы

ЦАХАЛ приказал эвакуироваться из северной части Газы Израильская армия издала приказ об эвакуации жителей города Бейт-Лахия, расположенного на севере сектора Газа.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 10:03
ЦАХАЛ приказал эвакуироваться из северной части Газы

Израильская армия издала приказ об эвакуации жителей города Бейт-Лахия, расположенного на севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, соответствующее распоряжение поступило после того, как из этого населенного пункта были выпущены две ракеты по городу Ашкелон.

Одну из них удалось перехватить, а другая упала в море.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются по сей день.

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