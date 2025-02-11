ЦАХАЛ повысил уровень боеготовности в зоне ответственности Южного командования

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила уровень боеготовности в зоне ответственности Южного командования после заявления палестинской группировки ХАМАС о намерении прекратить освобождение заложников в соответствии с заключенной ранее сделкой.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) повысила уровень боеготовности в зоне ответственности Южного командования после заявления палестинской группировки ХАМАС о намерении прекратить освобождение заложников в соответствии с заключенной ранее сделкой.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

В заявлении отмечается, что после оценки обстановки было принято решение о повышении уровня готовности и отсрочке отпусков для солдат оперативных подразделений Южного командования. Кроме того, принято решение о значительном усилении района дополнительными подразделениями для решения оборонительных задач, что "усилит оборону и повысит готовность к различным сценариям в регионе".

В понедельник представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда объявил, что движение отложило процесс освобождения новой группы удерживаемых в секторе Газа заложников, которые должны были вернуться домой 15 февраля. ХАМАС считает, что Израиль нарушил условия сделки, когда "задержал возвращение перемещенных лиц с юга анклава на север, открыл по жителям Газы огонь и не смог обеспечить поставки всех видов гуманитарной помощи в необходимых объемах".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление ХАМАС о приостановке процесса освобождения заложников "нарушением соглашения" и дал военным указание готовиться "к любому сценарию" в отношении сектора Газа.