О нас

ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана
Другие страны
27 июня 2025 г. 13:16
ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах по позициям Хезболлы на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Ранее об ударах сообщали иранские СМИ со ссылкой на различные источники.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен по объекту, который использовался для "управления огневыми и оборонительными средствами". Он частью подземного комплекса "Хезболлы", который ранее подвергался израильским ударам.

"В последние дни ЦАХАЛ выявил попытки "Хезболла" восстановить объект, поэтому по террористической инфраструктуре в этом районе был нанесен удар", - заявляют военные.

ЦАХАЛ заявляет, что "наличие этого объекта и попытки его восстановления являются явным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Qüvvələri "Hizbullah"ın mövqelərinə zərbələr endirib
Версия на английском языке IDF says fighter jets struck Hezbollah facility in southern Lebanon

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi