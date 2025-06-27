ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Ранее об ударах сообщали иранские СМИ со ссылкой на различные источники.

По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен по объекту, который использовался для "управления огневыми и оборонительными средствами". Он частью подземного комплекса "Хезболлы", который ранее подвергался израильским ударам.

"В последние дни ЦАХАЛ выявил попытки "Хезболла" восстановить объект, поэтому по террористической инфраструктуре в этом районе был нанесен удар", - заявляют военные.

ЦАХАЛ заявляет, что "наличие этого объекта и попытки его восстановления являются явным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".