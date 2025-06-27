Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила информацию об ударах по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.
Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Ранее об ударах сообщали иранские СМИ со ссылкой на различные источники.
По данным ЦАХАЛ, удар был нанесен по объекту, который использовался для "управления огневыми и оборонительными средствами". Он частью подземного комплекса "Хезболлы", который ранее подвергался израильским ударам.
"В последние дни ЦАХАЛ выявил попытки "Хезболла" восстановить объект, поэтому по террористической инфраструктуре в этом районе был нанесен удар", - заявляют военные.
ЦАХАЛ заявляет, что "наличие этого объекта и попытки его восстановления являются явным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".