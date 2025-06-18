ЦАХАЛ подтвердил сбитие израильского БПЛА Ираном

ЦАХАЛ подтвердил сбитие израильского БПЛА Ираном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что один из израильских беспилотников был сбит над Ираном прошлой ночью.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Times of Israel.

"Во время оперативной деятельности по беспилотному летательному аппарату ВВС была запущена ракета земля-воздух", - сообщает ЦАХАЛ.

Военные подтверждают, что дрон разбился в Иране, но добавляют, что "нет опасений утечки информации".

В ЦАХАЛ также заявили, что имеют воздушное превосходство на западе Ирана и в Тегеране и работают над достижением этого в других частях страны, чтобы предотвратить иранские баллистические ракетные атаки на Израиль.

По данным ЦАХАЛ, в результате ударов уже уничтожено более 70 иранских батарей противовоздушной обороны.