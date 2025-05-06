ЦАХАЛ подтвердил нанесение новых ударов по Йемену

ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по территории Йемена, среди атакованных объектов был международный аэропорт в столице страны Сане.

ВВС Израиля нанесли новую серию ударов по территории Йемена, среди атакованных объектов был международный аэропорт в столице страны Сане.

Как передает Report, это подтвердила пресс-служба израильской армии.

Согласно ее заявлению, целью атаки были объекты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла [израильский] аэропорт Бен-Гурион", - указывается в тексте.

По данным военных, в результате ударов были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура на территории воздушной гавани. В армии при этом напомнили, что днем ранее ВВС Израиля подобным образом атаковали порт в йеменском городе Ходейда. По версии израильской стороны, в обоих случаях речь шла о "демонтаже террористической инфраструктуры".

Помимо воздушной гавани, ударам в Йемене подверглись несколько электростанций в районе Саны и цементный завод "Аль-Имран", расположенный к северу от столицы, сообщили военные. "Эти удары сопровождались предупреждением, были приняты меры для снижения риска причинения вреда мирным жителям и гражданской инфраструктуре", - заверили в армии.

Военные выразили уверенность в том, что нанесенный удар "дополнительно ослабит возможности режима хуситов по наращиванию военного и экономического потенциала". "В течение последних полутора лет террористический режим хуситов действовал под руководством и при финансировании Ирана, преследуя цель нанести удары по Государству Израиль и его союзникам, подорвать региональную стабильность и нарушить глобальную свободу судоходства. Армия обороны Израиля полна решимости продолжать действовать - на любом расстоянии - против всех угроз, которым подвергаются граждане Государства Израиль", - заключили в пресс-службе.