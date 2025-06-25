ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию банкира, финансировавшего "Хезболлу"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила устранение Хайтама Абдуллы Бакри, занимавшегося переводом денежных средств из Ирана радикальной организации "Хезболла".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Военные заявляют, что его компания "служит механизмом хранения и перевода средств для организации "Хезболла", полученных от иранского подразделения "Кудс".
"Эти средства используются Хезболлой в военных целях, в том числе для закупки оружия, средств для его производства и выплаты зарплат боевикам, а также перенаправляются на террористические цели и для финансирования продолжения террористической деятельности Хезболлы", — заявляют в армейской пресс-службе.