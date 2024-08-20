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ЦАХАЛ подтвердил гибель двух военных в секторе Газа

ЦАХАЛ подтвердил гибель двух военных в секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
20 августа 2024 г. 07:50
ЦАХАЛ подтвердил гибель двух военных в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель двух военнослужащих в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

21-летний лейтенант Шахар Бен Нун, командир бригады парашютно-десантной разведки, пал в бою на юге сектора Газа, а 45-летний разведчик дивизии "Барам" корпуса пограничной обороны Махмуд Амрия погиб в бою на севере палестинского анклава.

С учетом этих данных, количество павших израильских военных с момента начала нового витка палестино-израильского конфликта составило, по данным пресс-службы ЦАХАЛ, 694.

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